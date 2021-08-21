【美股焦點】花旗警告投資者過度樂觀！ 美股回調10%很合理

近日美股屢創新高，愈來愈多分析師表示有「升過龍」跡象。據外媒報道指，花旗分析師指出，美股回調10%「似乎相當合理」，並指目前任何走弱跡象都值得關注，因市場在情緒訊號持續不利的情況下，估值已不再具有吸引力。

花旗發表研究報告指，其恐慌/狂熱模型仍相當高，正發出即將虧損的警告，並預警未來將出現回調。目前該指數是自1999至2000年市場修正以來最長的狂熱時期，預計可能會有變化。」

該行指，該模型正反映「投資者過度樂觀」，並已持續數月，直指回調可能迫在眉睫，尤其企業營收成長放緩下。報告更提到，華爾街已經太自滿了，並指發現很多客戶都不擔心高稅收、聯儲局縮減購債規模及通脹升溫。

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記者：郭秀慧