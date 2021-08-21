  • 32°C
香港時間 : 2021821日 (六) 13:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】花旗警告投資者過度樂觀！ 美股回調10%很合理

股樓投資 11:59 2021/08/21

分享：

近日美股屢創新高，愈來愈多分析師表示有「升過龍」跡象。據外媒報道指，花旗分析師指出，美股回調10%「似乎相當合理」，並指目前任何走弱跡象都值得關注，因市場在情緒訊號持續不利的情況下，估值已不再具有吸引力。

花旗發表研究報告指，其恐慌/狂熱模型仍相當高，正發出即將虧損的警告，並預警未來將出現回調。目前該指數是自1999至2000年市場修正以來最長的狂熱時期，預計可能會有變化。」

該行指，該模型正反映「投資者過度樂觀」，並已持續數月，直指回調可能迫在眉睫，尤其企業營收成長放緩下。報告更提到，華爾街已經太自滿了，並指發現很多客戶都不擔心高稅收、聯儲局縮減購債規模及通脹升溫。

同場加映﹕【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

 

花旗銀行 經濟 美股 美國聯儲局 通脹

上一篇文章

【細味醺徒@iM網欄】精米步合 為什麼純米酒竟然那樣順滑？

下一篇文章

【玄人‧峰語@iM網欄】為自己而活 人真的了解自己嗎?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二
【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
【電腦節2021】電腦節本月20日一連4日舉行　貨品低至一折 「激安大購賞」改網上登記
【電腦節2021】電腦節本月20日一連4日舉行　貨品低至一折 「激安大購賞」改網上登記
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐