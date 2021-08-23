【阿里巴巴】港通年內2.5億掃阿里巴巴均價217元　帳面虧損7400萬元、半年業績未反映

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【新股IPO】東莞農村商業銀行傳本周尋求通過上市聆訊 擬集資78億
擁有西隧聯營公司50%權益的港通控股 （00032） 公布上半年業績，半年多賺1.4倍至4.46億元，當中受惠於金融資產的公允值淨收益額錄得約1.25億元。不過，港通控股上周五披露，從2020年12月28日至今年8月18日，累計買入115.14萬股阿里巴巴 （09988） 股份，不包括交易成本前涉資2.4976億元。換言之，港通控股的阿里巴巴平均入股價為216.9元。
阿里巴巴於6月底價格為220元，高於港通買入價，即港通控股上半年業績未有反映阿里巴巴近兩個月跌勢。
阿里巴巴今日股價再逆市跌3.7%，收報152.1元，較港通控股平均入股成本價低3成，港通控股在阿里巴巴最新帳面虧損7460萬元。
港通上半年業績詳情，可見【下一頁】
港通認為，收購事項帶來具吸引力的投資機遇，並將為集團帶來長期資本增值。收購事項符合集團於證券投資方面的主要業務領域。
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記者：譚志偉