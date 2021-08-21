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谷歌宣布解散健康部門Google Health 　主管9月1日離職

股市 02:00 2021/08/21

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據報道，谷歌將解散健康部門Google Health，該部門主管範伯格（David Feinberg）將於9月1日離職。

據報道，谷歌將解散其健康部門Google Health，該部門主管範伯格（David Feinberg）將於9月1日離職。

一份內部備忘錄顯示，Google Health旗下的項目和團隊將被分散到谷歌的不同部門。與此同時，電子病歷巨頭Cerner公司宣布，範伯格將加盟該公司，出任CEO兼總裁。

Google Heath組建於2018，由備受尊敬的醫療高管、醫療服務機構Geisinger Health時任CEO範伯格來領導。Google Heath一直是谷歌的重要產品部門，截至今年3月，該部門擁有約700名員工，從事研究、成像、臨床工具和健康傳感器等方面的工作。

範伯格的主管、谷歌研究部門負責人傑夫·迪恩（Jeff Dean）在一封致員工的備忘錄中稱，Google Health將不再作為一個統一的組織運作。

根據這份備忘錄，谷歌首席醫療官（CMO）德薩爾沃（Karen DeSalvo）（領導監管和臨床事務團隊）將向谷歌首席法務官（CLO）沃克（Kent Walker）匯報工作。

而Google Health的臨床醫生團隊（正在構建一種工具，讓醫生更容易地搜索健康記錄），將直接向迪恩匯報工作。Google Health的AI團隊（專注於醫療成像等項目），將向搜索和人工智能副總裁馬蒂亞斯（Yossi Matias）匯報工作。

對此，谷歌發言人在一份聲明中表示：「谷歌堅信技術的力量可以改善健康，我們已增加了整個公司的健康投資。這包括在Google Health內部開發項目，在搜索、地圖和YouTube上推出和擴大與健康相關的功能，覆蓋數十億人。」

今年6月，谷歌對Google Health進行重組，約130名員工被轉移到其他部門。

除了谷歌，蘋果的醫療保健項目似乎也發展得不夠順利。昨日有報道稱，蘋果正在縮減其健康部門的一個關鍵項目，即HealthHabit應用程序。

當前，有逾50名員工負責HealthHabit，但兩位知情人士稱，在接下來的幾周內，如果他們中的一些人無法在蘋果內部找到其他職位，就將被解僱。一位知情人士表示，將來HealthHabit可能繼續存在，只不過員工和功能將減少；當然也可能完全關閉。

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編輯：李勝君
 

谷歌（美：GOOGL） Alphabet（美：GOOG） 保健 YouTube 醫生 Google 人工智能

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