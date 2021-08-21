【儲局官員】卡普蘭：倘Delta礙美經濟復甦　將微調鷹派觀點

▲ 卡普蘭表示，如果Delta變種病毒對美GDP有更多負面影響，他可能需要「微調」自己的貨幣政策觀點。

美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭 (Robert Kaplan) 意外地語帶保留稱，若美國經濟增長因 Delta 病毒而大幅放緩，他可能需要「微調」自己的貨幣政策觀點。

卡普蘭對福克斯商業網絡(Fox Business Network)表示，Delta變種病毒的傳播路徑是經濟的一個重大不確定因素。據路透社報道，他進一步解釋說：「到目前為止，Delta還沒有對外出就餐等消費者活動產生實質性影響，由於擔心感染，它延遲了員工重返辦公室的時間，影響雇主招工的能力，還可能影響到生產產出。」

「如果Delta對GDP增長有更負面的影響，我可能會調整自己的看法。」卡普蘭補充道，一個「巨大的經濟變量」是美國人口接種新冠疫苗的速度，以及佩戴口罩和其他預防病毒的方式。

卡普蘭預計，2021年年底的PCE通脹率可能為3.8%-3.9%。他表示，極端的通脹可能會趨於緩和，預計2022年PCE通脹率為2.5%。

周四，美國明尼亞波利斯聯儲銀行行長卡什卡里 (Neel Kashkari) 也釋出類似的觀點。

卡什卡里稱，Delta 變種病毒對其縮減購債 (Taper) 的決定很重要，因為這將影響到就業市場復甦狀態，至少可能會讓他重新考慮，對何時 Taper 應保持多一點耐心。

聯儲局周三公布的7月會議紀要顯示，多數與會官員在會議上指出，如果經濟復甦與預期大致上一樣，那麼年內開始放慢購債的步伐可能是合適的。

卡普蘭是最早開始釋出鷹派評論的儲局官員，他曾多次直言儲局盡早談論調整量化寬鬆 (QE) 計畫是適當的。上周三他更明確表態，聯儲局應在今年 9 月宣布縮減購債 (Taper) 規模的計畫，並於 10 月開始執行。

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編輯：李勝君

