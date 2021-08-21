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【恒指季檢】招行李寧信義玻璃晉身藍籌 交行被剔出恒指

股樓投資 00:33 2021/08/21

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恒指公司周五收市後公布季檢結果。恒生指數成分股納入信義玻璃（00868）、李寧（02331）及招商銀行（03968），但剔除交通銀行（03328），成份股數目將由58隻增加至60隻。恒指換馬後，信義玻璃、李寧及招行的權重分別為0.48%，1.65%和2.02%。騰訊(00700)、友邦(01299)阿里巴巴(09988)同為最高權重股，同為8%。

【大行點睇】招行績後大行維持或提高目標價 好淡有異目標價可以相差成倍？  詳情請看【下一頁

至於國企指數，則納入李寧（02331）及京東物流（02618），剔除世茂集團（00813）及海螺水泥（00914），恒生中國企業指數成份股數目維持50隻。恒生科技指數則納入攜程集團（09961），剔除新東方在綫（01797），恒生科技指數成份股維持30隻。

恒生綜合指數則納入和黃醫藥(00013) ，卜蜂國際(00043) 、香港科技探索(01137) 、奈雪的茶(02150)、科濟藥業(02171)、 金川集團(02362)、基石藥業(02616)、阜博集團(03738) 、賽生藥業(06600)、朝雲集團(06601)、百融雲創(06608) 、時代天使(06699)、福萊特玻璃(06865) 、優然牧業(09858)、開拓藥業(09939) 、聯易融科技(09959) 、携程集團(09961)。

上述成分股變動將於9月6日生效。

【騰訊700】騰訊所持Epic Games 股權 傳曾獲Google洽購  詳情請看【下一頁

同場加映  【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

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撰文 : 李尚毅

李寧（02331） 港股

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