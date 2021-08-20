▲ 【業績】福壽園上半年多賺55% 中期息大增逾7成至5.64港仙

福壽園 （01448） 公布上半年業績，期內收入按年大增55.6%；純利約3.67億元（人民幣，下同），按年上升48.4%；每股盈利約16.1分；派中期息每股5.64港仙，按年大增72.0%。

上半年墓園服務收入按年增56.6%至9.69億元，當中經營性墓穴銷售服務收益按年增52.4%，銷售數量增加50.5%至8168座，平均銷售單價微增1.3%。殯儀服務則增58.7%至1.62億元，當中殯儀服務量增加60.1%至2990萬戶，平均銷售單價略微下降46元或0.8%。其他服務收入按年增5.23%至約1720.9萬元。

福壽園稱，新墓園的經營性墓穴銷售服務的平均銷售單價比可比較墓園低，因為墓園區域位置不同以及新墓園需要時間逐步改善景觀、提升服務、加強團隊及改善運營等。

殯儀業務方面，福壽園表示期內加大創新，加深推廣遺體SPA，中高檔紙棺木，整容化妝服務等不同種類的產品和服務，滿足不同客戶群體差異化，多元化的需求。

福壽園稱，生前契約服務為集團的重要戰略支點，能提早鎖定客戶，為殯儀和墓園板塊帶來穩定的客戶儲備，上半年累計簽訂6,694份合約，較上年同期增長 159.6%。

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編輯：李哲毅