【加密貨幣】屢遭監管機構調查　幣安今起要求所有用戶必須通過身份驗證

近月各地監管機構紛紛出手，針對全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance） 進行調查。幣安周五宣布，將要求所有用戶通過身份驗證要求，由即日起，所有新用戶都必須完成身份驗證才能使用幣安服務，包括加密貨幣存款、交易和取款；尚未完成身份驗證的現有用戶只能提款、取消訂單、平倉及贖回。

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幣安稱，身份驗證有助集團完成了解您的客戶 （KYC） 和反洗錢 （AML） 工作，此舉也是為了持續檢視旗下產品和服務及確保符合全球不斷變化的合規標準，同時加強保護用戶。

事實上，幣安此前只對要求解鎖更高交易量的用戶進行身份驗證，但由即日起，所用戶必須提供身份證、駕照或護照。

幣安首席執行官趙長鵬稱，保護用戶是集團核心價值觀及DNA，公司願景是創建一個對所有參與者都安全的可持續生態系統，在過去四年中，集團通過大力投資網絡安全和保護用戶、通過調查支援世界各地的執法部門，以及幫助網絡受害者追回價值數百萬美元的被盜資金。

不過，美國財政部長耶倫和歐洲央行行長拉加德在今年均表達了對加密貨幣出現洗錢風險的擔憂，多國監管機構尤其關注幣安。荷蘭央行周一（16日）表示，幣安平台在 7 月份處理了價值 4.55億美元的現貨交易，不符合當地反洗錢和反恐融資法。

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編輯：李哲毅