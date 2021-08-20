【騰訊700】騰訊所持Epic Games 股權 傳曾獲Google洽購

外電引述某機密法律文件消息指，美國科網巨企Google在未能成功邀請遊戲商Epic Games在Google Play Store 推出其王牌作品《Fortnite》後，曾轉向和騰訊(00700)洽購對方所持的部分Epic Games股份，甚至建議聯同騰訊全面收購 Epic Games。騰訊早於2012年以逾3億美元入股Epic Games,目前持有對方約四成股權。騰訊周五收報425.4元，上升1%。

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Epic Games 近年捲入和蘋果(美：AAPL)及Google之間的法律戰。該遊戲商認為，Google和蘋果未有建立競爭關係，反而共同合作，使蘋果在App Store取得更大控制權。而Google也採取了和蘋果相若的營業收益分佣及使用規範，和蘋果構成共同市場壟斷。

今年4月，Epic Games 曾進行新一輪融資，當時估值上升至近290億美元。

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