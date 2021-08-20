  • 29°C
香港時間 : 2021821日 (六) 00:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊所持Epic Games 股權 傳曾獲Google洽購

股樓投資 23:35 2021/08/20

分享：

外電引述某機密法律文件消息指，美國科網巨企Google在未能成功邀請遊戲商Epic Games在Google Play Store 推出其王牌作品《Fortnite》後，曾轉向和騰訊(00700)洽購對方所持的部分Epic Games股份，甚至建議聯同騰訊全面收購 Epic Games。騰訊早於2012年以逾3億美元入股Epic Games,目前持有對方約四成股權。騰訊周五收報425.4元，上升1%。

【騰訊控股】次季業績符預期監管憂慮難免 多間大行下調騰訊目標價   詳情請看【下一頁

Epic Games 近年捲入和蘋果(美：AAPL)及Google之間的法律戰。該遊戲商認為，Google和蘋果未有建立競爭關係，反而共同合作，使蘋果在App Store取得更大控制權。而Google也採取了和蘋果相若的營業收益分佣及使用規範，和蘋果構成共同市場壟斷。

今年4月，Epic Games 曾進行新一輪融資，當時估值上升至近290億美元。

【煤氣 3】煤氣上半年多賺58% 中期息維持12仙   詳情請看【下一頁

同場加映  【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

上一篇文章

【恒指季檢】招行李寧信義玻璃晉身藍籌 交行被剔出恒指

下一篇文章

【新股IPO】心瑋醫療6609首日掛牌潛水 較招股價跌逾24% 一手帳面蝕2100元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】新同事零經驗 同客人講「要買就買唔買就罷」 網民:準備搵定下一份工
【網民熱話】新同事零經驗 同客人講「要買就買唔買就罷」 網民:準備搵定下一份工
【新股IPO】中車時代電氣回歸A股 集資約93億　下周一初步詢價
【新股IPO】中車時代電氣回歸A股 集資約93億　下周一初步詢價
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
【電腦節2021】電腦節本月20日一連4日舉行　貨品低至一折 「激安大購賞」改網上登記
【電腦節2021】電腦節本月20日一連4日舉行　貨品低至一折 「激安大購賞」改網上登記
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐