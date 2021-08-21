【阿里巴巴9988】貝萊德大手「減持」阿里巴巴？ 上季港股持倉大增、或因MSCI指數調整

▲ 全球最大資產管理公司貝萊德上季大幅減持阿里巴巴ADR，但同期港股持股大增，或反映其將倉位搬至香港，而非早前外界報道的「減持」。

監管陰霾令中資科網股重挫，阿里巴巴 （09988） （美：BABA）股價尋底，已見上市新低155.1元。波動市況下，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）大手減持阿里ADR引發市場關注。不過據本報所得消息以及翻查資料，貝萊德未必真是「減持」阿里，而是「轉倉」，而此舉與MSCI指數調整有關。

貝萊德向美國證監會披露的13F文件顯示，其於第二季度減持約7,400萬股阿里巴巴美股，持股價值由190億美元大減至22.3億美元。貝萊德首季申報持有約8,325萬股阿里巴巴美股，但第二季度僅餘920萬股。

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由於阿里巴巴每股ADS代表8股普通股，意味季內貝萊德減持的普通股數約5.92億股。本報同時翻查貝萊德所申報阿里巴巴港股持倉變化，發現同期由4,989萬股增至約3.96億股，淨增約3.5億股，反映貝萊德大部分倉位是由美國轉至香港。

事實上，國際指數公司MSCI 5月於半年指數檢討中表示，MSCI國際可投資市場指數（GIMI）、MSCI中國指數由追踪阿里巴巴美股改為追踪港股，5月28日生效。基於MSCI的調整，所有被動基金亦需作出相應調整。

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除了貝萊德外，其他基金上季也有減持阿里巴巴ADR的行動，包括普信集團（T.Rowe Price）減持約1647萬股，瑞銀減持約1194萬股，不排除是出於相同的原因。

同時，根據港交所中央結算系統持股記錄，第二季阿里巴巴CCASS股數明顯增加，由82.8億股增至101.2億股，佔已發行股份比例由38.17%增至46.64%，反映更多美股投資者將持倉轉至香港。

CCASS顯示，上季滙豐銀行的阿里巴巴持倉變化最大，淨增約12.9億股，摩根大通其次，淨增約4.3億股。阿里巴巴存託行花旗CCASS持股則反而下降，或因美股投資者將ADS轉換為港股後，港股持倉轉由其他銀行持有。

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記者：陳健婷