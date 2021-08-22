【樓市熱話】原擁一自住一出租單位 計劃賣兩樓換一樓 被朋友笑做法愚蠢 網民：反其道而行

疫情下本港樓市表現堅挺，成交量一直處於高位，近日有網民在網上發文，指打算賣出兩個單位，並購入另一個貴一點的住宅用作自住，所以詢問網民意見。

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【樓市熱話】母親重男輕女 逼女兒搬走給弟弟結婚用 網民:寧願斷絕來往 【下一頁】

此貼文一出後，不少網民都認為事主把兩個單位賣走，再買另一個貴少少的單位，一定要三思而後行，因為多個單位在手，對你或家庭在將來的退休後，其保障彈性大很多。「不值得這樣做，你寧願兩個單位都租出去，再租一間自己心儀的單位。」、「用一間換不可以嗎？為甚麼一定要全款買入？供樓不會這麼亂花錢。」、「2層變一層，不太靈活！要三思」、「按揭1000萬升幅減慢，所以6至800萬是最大升幅。若果兩間800，一定比一間1600升值潛力為快。」、「人家一層樓供滿就想辦法一分二，你就反其道而行？」

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責任編輯：陳頌潔