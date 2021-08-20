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【美股焦點】三大指數齊升 中國證監會表示推動中美合作 帶動中概股上漲

股樓投資 22:02 2021/08/20

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美股三大指數周五（20日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升2.37點及0.01%，報34,896.49點，標準普爾500指數升3.13點及0.07%，報4,408.93點，納斯達克指數跌31.13點及0.21%，報14,572.92點。

中國證監會召開2021年系統年中監管工作會議，表示會創造條件推動中美審計監管合作，帶動中概股上漲，富途控股（FUTU）升9.73%、拼多多（PDD）升7.54%、滴滴（DIDI）升6.46%、嗶哩嗶哩（BILI）升4.68%%。

雖然受到監管部門的反對，但美國生物科技公司Illumina（ILMN）公布已經完成收購癌症篩檢公司Grail，Illumina（ILMN）漲3.01%。

同場加映：【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 


 

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