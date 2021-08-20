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【Uber收購】Ｕber收購HKTaxi　網約車服務步向合法？

商業 21:58 2021/08/20

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網約車平台Uber宣佈收購HKTaxi，但暫時維持獨立運作。然而，有的士總會發言卻擔憂，Uber會利用的士作為投資工具，更用不同手法去入侵，破壞業界生態。亦有的士司機表示，只是是合法的，就沒有問題。

【Uber收購】Uber再接再厲　宣布收購的士網約平台HKTaxi

【Uber收購】Uber收購HKTaxi　「的總」憂破壞業界生態

就是次收購事項，向港府查詢會否加快考慮，將新興網約車服務如Uber合法化。運輸及房屋局發言人僅表示，政府歡迎不同應用科技的使用，惟在使用新科技或新平台的同時，任何載客取酬行為均須合乎法規，以保障乘客安全及整體公眾利益，確保道路的有效使用。

【的士App】一文看清　5款熱門本地的士App　HKTaxi 下載量最多　飛的時有優惠

而目前任何人士或機構如欲安排私家車作出租或取酬載客用途，有關車輛必須根據《道路交通條例》（第374章）的規定，領有有效的出租汽車許可證。若車輛未領有有效的出租汽車許可證，任何人士無論以任何方式，包括網絡或手機應用程式召喚出租汽車（即「網約」車）平台，均不得駕駛或使用該車輛提供出租或取酬載客服務，否則即屬違法。

本報記者：曾曉汶

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