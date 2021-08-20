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【二手破頂潮】啟德二手半新盤錄新高成交　一房單位造價逼近千萬

股樓投資 21:52 2021/08/20

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樓市暢旺，二手樓價指數更率先破頂，各區皆錄新高價成交。其中，啟德區基建急速發展，屯馬綫早前開通，區內又有眾多一手新盤爭相登場，二手樓價也受惠節節向上。

中原施嘉倫表示，OASIS KAI TAK最新錄二手成交，單位為1座高層E室，實用面積360平方呎，一房間隔，擁車站廣場景。單位最初開價960萬元，最終微減10萬元，獲同區換樓客以950萬元承接，創屋苑一房二手樓價新高，折合實用呎價26,389元。

延伸閱讀︰

【有相睇】鍾情海景　兩內地生合租啟德樓　每月平均月租1.02萬【下一頁

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施嘉倫指，原業主於2018年2月以835.7萬元一手買入上址，持貨3年半，現沽貨帳面獲利114.3萬元離場，單位期內升值14%。

資料顯示，OASIS KAI TAK由會德豐地產等發展，位於啟德沐寧街10號，項目共有8座，提供648伙單位。屋苑由2018年12月入伙，樓齡不足3年。

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撰文 : 謝昕蕎

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