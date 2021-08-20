▲ 【業績｜媒體股】有線寬頻上半年蝕1.75億元 收費電視訂戶群持續收縮

有線寬頻 （01097） 公布上半年業績，期內收入按年跌5.98%至4.93億元；淨虧損約1.75億元，按年微跌0.57%；每股蝕2.5仙，不派息。

奇妙電視獲批頻譜傳送免費電視 會再新增一條頻譜，看【下一頁】

有線上半年電視客戶數目約73.1萬名，按年減少3.05%；寬頻客戶數目約20萬名，按年升3.66%；電話客戶則按年減5.13%至7.4萬名。

集團提到，公司實施成本減省措施，而且電訊分部及免費電視台開電視的廣告收入有所增加，惟收費電視所產生的訂戶收入則告減少。集團提到，全球社會及經濟活動嚴重受阻，加上其他多媒體同業的競爭激烈，期內收費電視的訂戶群持續收縮，每戶平均收入亦告下跌。

有線寬頻稱，媒體收入按年減少約13.47%至約2.89億元；電訊收入則按年增加約6.80%至約2.04億元。媒體分部EBITDA虧損按年增3.24%至約9831.8萬元；電訊分部EBITDA則按年跌7.18%至8074.6萬元。

值得留意是，有線與與大股東永升訂立非上市長期可換股證券認購協議，刺激有線期內淨資產負債比率達到約179%，較去年底大增43個百分點，不過有線手上現金及銀行結約1.95億元，按年24.2%。

相關文章：

TVB旗下myTV SUPER夥有線寬頻 推198元起月費計劃

【有線裁員】有線新聞部傳大裁員 消息指涉40人、「刺針」全組被解僱

編輯：李哲毅