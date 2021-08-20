【新股IPO】心瑋醫療6609首日掛牌潛水 較招股價跌逾24% 一手帳面蝕2100元

上海心瑋醫療科技（06609）首日掛牌潛水收場，該股較招股價171元低開逾17%報141.2元，最高曾見143.8元，低見及127.8元，收市報129元，跌24.6%；全日成交205萬股，涉資2.81億元；以每手50股計，一手帳面蝕2,100元；高盛及中金為聯席保薦人。

麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出，【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

該股共發售約660.2萬股H股，其公開發售部份錄得332倍超額認購，一手中籤率為10%，並以招股上限171元定價，其股份價範圍介乎160元至171元，集資淨額約10.15億元。集資所得主要用於分配至公司核心產品與管綫內其他在研產品、透過內部研究提升研發能力及持續擴充產品組合提供資金等。此外，心瑋醫療是次上次引入清池資本及博裕資本等10名基石投資者，合共認購約300萬股。

中國AI公司依圖科技傳有意來港上市，【見下頁】

心瑋是內地一家創新型神經介入醫療器械公司，產品組合包括神經介入及心臟醫療器械，而公司兩款核心產品分別為CaptorTM取栓器械(「Captor」)及左心耳封堵器。Captor是為急性缺血性腦卒中而設，且已在中國商業化。

同場加映：【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正