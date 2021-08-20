【樓市現象】唔移民都平放？　業主見有客上門即減價沽貨　映灣園低市價3%成交

過去一星期，二手樓價指數破頂，雖然到本周已稍有回落，惟減幅輕微，買家都擔心高位入市「接火棒」，拖慢二手成交進度。不過，市場需求依然大，中原曹嘉華表示，二手市場盤源不斷減少，平價盤極速獲承接，近日東涌映灣園更有單位低市價沽出。

成交單位為映灣園5座低層D室，實用面積607平方呎，三房間隔，連約46平方呎平台，向南，享山景。單位原叫價823萬元，但原業主見有買家洽購，即決定減價沽貨，原來是因為業主本就打算換樓，才爽快減價，務求盡快售出單位。最後，單位放盤不足一星期，便以805萬元成交，折合實用呎價13,262元。

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代理指，本月初同屋苑7座中層D室，實用面積630平方呎，屬同類型三房山景單位，以835萬元沽出。是次成交的連平台單位與之相比，成交價約有3%折讓。據悉，原業主於2011年1月以340萬元購入單位，持貨逾10年，帳面獲利465萬元，升值近1.4倍。

代理補充，東涌區本月累錄47宗成交，當中映灣園佔15宗，平均實用呎價12,850元。

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