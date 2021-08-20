業主要錢不要貨　柏傲莊III再多兩宗取消交易

新世界（00017）與港鐵（00066）合作發展、位於東鐵大圍站上蓋的柏傲莊III，需拆卸重建，而發展商早前提出保償方案。及至近日，再多兩組買家取消交易，將獲發展商退訂及賠償，屬項目宣布重建後第6宗取消交易個案。

成交紀錄冊顯示，新增兩宗止交易個案：其中一個單位是8B座41樓E室，原先於6月5日以1,051.5萬元沽出，當時使用建築期付款；另一單位為1A座51樓A室，買家原於6月20日以2939.1萬購入，同樣都是使用建築期付款。

新世界早前公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，無論哪一個方案，均可以獲得額外津貼及利息補償。

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