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Uber收購本地網約的士平台HKTaxi 望結合雙方經驗推動業界發展

股樓投資 21:28 2021/08/20

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Uber（美：UBER）宣布收購香港網約的士平台HKTaxi，未來將會結合HKTaxi的軟件設計及本地知識以及Uber在全球運營及科技研發的專業經驗，以推動的士業界發展。

【港交所388】港交所獲證監會批准推出A股指數期貨 首隻期貨合約將於10月上市  詳情請看[下一頁]

HKTaxi聯合創辦人Kay Lui指，期待能以過去多年累積的專業知識及初創精神，加上Uber的全球營運經驗，為香港的司機、乘客和業界人士締造更完善的士行業。目前HKTaxi平台共有7萬名註冊司機，雙方平台暫時會維持獨立運作，不會對司機及乘客帶來即時影響。

【大行點睇】下半年產量增長料穩定 滙豐維持中海油「買入」評級  詳情請看[下一頁]

Uber香港區總經理鍾志霆指，隨著有更多用戶選用Uber的士服務，是次收購可顯示出Uber對香港及全球的士業的重視。

同場加映：【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

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撰文 : 趙家盈

優步（Uber，美：Uber） 收購 經濟 的士 司機 Uber 設計 服務 行業

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