【職場熱話】老闆「風水魚」被餵飼突然死亡 機智同事一句話輕鬆解釋 網民：轉數很快

人們常說「寧可信其有，不可信其無」，風水是其中一個典例，近日有網民在網上發文，指老闆的「風水魚」最近被另一個同事餵食不知道甚麼東西而死亡，誰不知機智的同事用一句說話解釋了老闆的怒氣，令樓主嘖嘖稱奇。

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此貼文一出後，不少網民都認為事主的同事很醒目，「轉數很快」、「智慧高超」、「有擔當，又解釋得很好」、「跟你同事學急才。」另有些網民搞笑地留言表示：「可能清蒸風水魚，去舊迎新」、「為甚麼不做人工呼吸試一試？亦可試做心外壓」、「記住把條魚蒸給老闆食，並說『魚』你同在」、「買回來那條風水魚是不是在街市買的鯇魚？」

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責任編輯：陳頌潔