新創建出售廈門集裝箱碼頭新進展　已訂立股權轉讓協議

新創建 （00659） 宣布，間接全資附屬公司新世界廈門港口，與廈門國際港務訂立股權轉讓協議，以15.68億元人民幣（相當於18.778億港元）將持有合營公司20%權益，悉數出售予廈門國際港務，在滿足先決條件後，交易以現金支付。

新創建指出，出售事項符合集團出售非核心資產及變現其業務組合價值的策略，出售後，將全面撤出於港口相關項目的所有投資。

新世界廈門港口將可獲得合營公司2020年溢利分派額7990萬人民幣（相當於9570萬港元）。倘12月31日前落實交易，廈門國際將享有合營公司2021年1月1日至完成日期期間就目標權益應佔的溢利╱虧損，否則新世界廈門港口將享有相關金額。

合營公司主要從事為船舶提供港口設施；在港區內提供貨物裝卸、中轉、倉儲及物流服務；集裝箱裝卸、堆放、拆拼箱及修洗箱；船舶港口服務；為船舶提供岸電及租賃服務。

於2020年度，合營公司除稅後淨溢利4.6億元人民幣，按年下跌13%。出售市盈率約為17倍。

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記者：譚志偉