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【大行點睇】下半年產量增長料穩定 滙豐維持中海油「買入」評級

股樓投資 20:23 2021/08/20

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滙豐發表研究報告，指中海油 （00883） 上半年收入按年增48%，純利亦達到5年高位3,300億元人民幣，主要受生產量提高及油價上升刺激。該行又預計，考慮到公司上半年有9個新勘探發現，亦有13個新項目，其產量在下半年將維持穩定增長。

延伸閱讀  【大行點睇】招行績後大行維持或提高目標價    好淡有異目標價可以相差成倍？見【下一頁

    點擊圖片放大
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該行給予公司市帳率0.8倍預測，因此下調目標價，由11.9元降至10.9元，維持「買入」評級。

同場加映   【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 中國海洋石油（00883） 買入 目標價 純利 市帳率

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