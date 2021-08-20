【大行點睇】下半年產量增長料穩定 滙豐維持中海油「買入」評級

滙豐發表研究報告，指中海油 （00883） 上半年收入按年增48%，純利亦達到5年高位3,300億元人民幣，主要受生產量提高及油價上升刺激。該行又預計，考慮到公司上半年有9個新勘探發現，亦有13個新項目，其產量在下半年將維持穩定增長。

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該行給予公司市帳率0.8倍預測，因此下調目標價，由11.9元降至10.9元，維持「買入」評級。

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