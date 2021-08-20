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【港交所388】港交所獲證監會批准推出A股指數期貨 首隻期貨合約將於10月上市

股樓投資 20:52 2021/08/20

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證監會收市後公布，批准港交所（00388）推出A股指數期貨合約。其後，港交所宣佈，將於今年10月18日推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約，追蹤50隻可通過滬深港通交易的滬深股票表現。港交所全日跌2%，報463.2元，成交43.8億元。

【恒大危機】 傳恒大向越秀商談出售香港總部大樓 提價約156億元  詳情請看[下一頁]

證監會行政總裁歐達禮指，推出A股期貨合約為全球投資者提供一項重要及嶄新的風險管理工具。投資者如能於香港進行A股期貨交易及有效地對沖定價風險，預期將可促進長線資金流入內地市場的進一步增長。他又指，推出相關期貨合約是香港資本市場發展的重大里程碑，鞏固了香港在國際市場上作為金融風險管理和接通中國市場中心的重要地位。 

【大行點睇】招銀國際指吉利新能源車滲透率有望提升　料其估值亦將同步向上  詳情請看[下一頁]

港交所行政總裁歐冠昇表示，推出A股指數期貨，標誌著香港建立離岸內地股票衍生系列邁出關鍵一步，並會與MSCI有更緊密的長期合作關係。

同場加映：【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

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撰文 : 趙家盈

香港交易所（00388） 期貨 經濟 港股 行政 金融 中國市場 互聯互通 中國 A股

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