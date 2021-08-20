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【見工打疫苗】要求應徵者職者接種疫苗　美國8月份首周比例按月大增9成

商業 20:40 2021/08/20

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8月第一個星期美國企業要求應徵者接種新冠疫苗的總數，按月大增9成。

新冠肺炎疫情不但改變營商環境，亦令企業加入了新的招聘條件，包括要求應徵者接種新冠疫苗。據招聘網站Indeed的統計顯示，8月第一個星期美國企業要求應徵者接種新冠疫苗的總數，按月大增9成。

是次統計所得的增幅中，大部份企業並沒列明接種的疫苗是新冠疫苗。撰寫該份統計報告的作者兼Indeed Hiring Lab經濟學家Ann Elizabeth解釋，企業沒有列是明新冠疫苗，皆因疫苗很新，暫時仍沒能標準而統一的稱呼，只能較籠統地表達。但她相信，「只要在大流行中生活的人都能明白」，並理解招聘條件中「疫苗」所表達的意思。至於列明應徵者須接種新冠疫苗的職位，按月增長了34%。

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據CNBC報道，雖然有要求接種疫苗的招聘急增，但與Indeed招聘總數比較，只佔整體的不足1%，每百萬份約有1,200份。

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事實上，要求應徵者接種疫苗的職位空缺，並非8月份才增加。7月份起已在上升，更遠高於2月份時，每百萬份才約有50份。

哪些行業最需要應徵者打針？據報，以辦公室工作的空缺最多，尤以軟件開發職位的增幅最高，超過10,000%。皆因由2月份每百萬份招聘中只有3.5份，上升至7月份每百萬份招聘有近438份。其他需要接種新冠疫苗的工作，包括教育、會計等，分別為每百萬份空缺中有2,166份及1,184份。

【品牌有段故】80後建本地初創品牌　HKTaxi如何從的士App混戰中生存下來（多圖）

責任編輯：馬意文

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