【大行點睇】招銀國際指吉利新能源車滲透率有望提升　料其估值亦將同步向上

招銀國際發表研究報告指，維持吉利（00175）「買入」評級，目標價升至34.7元。該行上調集團今年盈利預測至64億元人民幣，以反映費用率預測更新，目前估值處於吸引區間。該行預計，公司將透過純電動及混動兩條技術路線，補新能源車的不足，新能源車滲透率有望提升。報告提到，下半年有全新車型上市，將帶動銷量增長;芯片供應改善帶動估值情緒回升;極氪外部融資等潛在資本運作機會，加上公司2025年目標銷量365萬輛，預計將使其估值同步上升。

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