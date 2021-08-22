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【裏裏外外@iM網欄】2個簡單動作令你健康瘦身

名人薈萃 08:30 2021/08/22

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暑假季節，是旅行外遊活動的好時候。但因疫情影響，大部分人未能如常外出。對上班一族來說，長期坐在辦公室工作，對身體健康構成一定壓力。

其實健康養生不需要花費太多錢，只要順應生活規律丶節奏，多走動運動便可以。但如果每天久坐，不郁動，對身體血氣健康都有好大影響。

《世界衛生組織》指出：如果連續4小時不運動，便會增加患血管栓塞的風險。所以要預防血管栓塞，便要「動」起來。

任何人都有機會出現血管栓塞，而且會在不動聲色下發生，中老年人當然要特別注意，因為是高危一族。今次教大家一些簡單的動作，坐著或站立也可做運動。


Tips 1:
坐在椅子上，背脊遠離坐位，不要靠椅背，初時雙手可放在扶手，然後伸直左腳，屈曲右腳，身體丶腰及以上部位向右移(圖1），停留2 秒，再伸直右腳，屈曲左腳，身體丶腰及以上部位向左移（圖2）並停留2 秒，這組動作可做5 分鐘。

圖4

圖2

這組動作方便久坐但沒有時間做運動的辦公室人士，而且能夠強化核心肌肉。如果熟習這動作後，可以將手遠離扶手，放在身邊（圖3）或頭部（圖4），持續做更可以有修身瘦身功效，令你腹肌重現。

圖3

圖4

Tips 2:
身體站立，雙腳合併或打開，首先左腳伸直，右腳屈曲膝頭，右腳踭向後並拉直伸展，同時左手向前（圖5）或可靠牆（圖6），身體可以向前傾，然後轉右腳伸直，左腳屈曲膝頭，左腳踭向後並拉直伸展，身體向前傾，同時右手可以向前（圖7）或可靠牆（圖8）。左右腳同時交替做，像跑步一樣，原地走10分鐘或做100 至200 次，視乎自己體力及時間，但記得要拉直伸展腳踭。不可以將膝頭放前（圖9），這是錯誤的動作。

圖5

圖6

圖7

圖8

圖9

這後腳踢腿動作，可促進血液循環，頂防血管栓塞。

邊做運動，邊享受悅耳的音樂。近期經常落雨，今次介紹比大家Miten 和Deval Premal 的Rain of Blessing. 下雨天心情也不受影響！
 

作者_盈望（葉麗麗）簡介：

從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

 

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撰文 : 盈望（葉麗麗）

欄名 : 裏裏外外

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