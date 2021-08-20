【監管風暴】人民日報呼籲監管網上醫療 平安好醫生等股份齊插逾一成

內地監管進一步擴大範圍，官媒《人民日報》發表評論，指要加快完善互聯網診療、處方藥辦法，更好保障就醫購藥服務需求，令大家在綫上綫下都能安心使用醫療服務及買藥。該評論指出，目前，中國各類互聯網醫院已達1,600間，通過互聯網醫院覆診及買購藥日漸普及。在互聯網上嚴守處方藥到患者的「最後一公里」，確保用藥安全，關係到人民群眾身體健康，是推動「互聯網＋醫療健康」業態健康發展的要點。

憂慮互聯網醫療將會進一步收緊，阿里健康 （00241） 、平安好醫生 （01833） 及京東健康 （06618） 齊創52周新低，阿里健康最低見9.78元，收報9.97元，跌13.3%；平安好醫生股價低見55.55元，創52周新低，收市報58.3元，跌14.4%；京東健康最低見58元，收報58.1元，跌14.4%。

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