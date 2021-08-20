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【恒大危機】 傳恒大向越秀商談出售香港總部大樓 提價約156億元

股樓投資 19:45 2021/08/20

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恒大事件又傳來新消息。據《彭博社》引述消息指，中國恒大（03333）正向越秀地產（00123）洽售其在本港總部大樓，位於灣仔的「中國恒大中心」，以幫助緩解資金短缺問題。消息指出，恒大提出以逾20億美元（約156億港元）的潛在價格出售該物業。據報兩家公司仍在進行談判，尚未做出任何決定。

【大行報告】摩通指內房政策明朗化 利潤率料今年見底【見下頁

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該物業恒大於2015年以125億元向華人置業（00127）購入，樓高26層，總樓面約34.5萬平方呎，當年呎價約3.6萬元，創本港最大額商廈買賣及呎價最高紀錄。

同場加映﹕【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

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記者：郭秀慧

恒大 中國恒大（03333） 華人置業（00127） 越秀地產（00123） 商廈 越秀

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