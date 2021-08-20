【九龍灣街坊必睇】MIRROR Anson Kong都捧場 「TASTE」x「FRESH新鮮生活」開首間聯乘概念超市 打造2萬呎九龍購物新地標

疫情下今年港人未能外遊，行商場超市成不少人假日的指定動作，自去年以來，各區有不少大型超市開業。最近九龍灣也有全新大型超市登錄，屈臣氏集團旗下的「TASTE」夥拍建華集團旗下「FRESH新鮮生活」，於九龍灣淘大商場一期開設全港首間聯乘概念超市「TASTE x FRESH新鮮生活」，為顧客帶來一站式嶄新及極致的日常生活及鮮活食材購物體驗，打造全新購物新地標。

是次由TASTE及「FRESH新鮮生活」開設的新概念超市，面積近20,000平方呎，店內的貨品包括世界各地的生活百貨及新鮮食材。這次合作由接洽商討到正式籌備耗時超過一年，雙方的投資總額已超過3,000萬港元。

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「TASTE x FRESH新鮮生活」開幕，邀請了人氣男團成員之一的Anson Kong（江𤒹生）及ViuTv女藝人陳俞希（Hailey）開幕儀式，吸引數百位粉絲撐場，人潮企滿商場三層，Anson Kong一出場，整個商場滿布粉絲的尖叫聲。熱受煮食的Anson Kong席間也大顯身手，以不同食材炮製出健康的早餐。



「TASTE x FRESH新鮮生活」提供超過12,000產品外，場內亦以更策略性地劃分多個特色主題專區，包括日本專區、韓國專區、亞洲美食專區、健與美專區，另外亦有13個主打新鮮食品的專區，引入過百款本地及環球海鮮、各式新鮮蔬果、本地及西式肉類、素食專區、藥膳專區、蛋專區、以及3個美食專區，呈獻一站式多元化嶄新購物享受。

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除此之外，「TASTE x FRESH新鮮生活」更於場內設置多個活動空間，不定期與不同品牌舉辦各類型推廣活動及設置「打卡位」，為顧客帶來更具互動化的購物體驗，同時為品牌開拓更直接連繫顧客的互動平台，達至三贏局面。

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屈臣氏集團董事總經理黎啟明表示，百佳早於1998年一九九八年已進駐淘大商場，陪伴街坊23個年頭。2014年開始以TASTE品牌營運，今年再次回歸一期搖身一變，成為全新地標超市，為淘大及東九龍居民服務。他又指，傳統超市行業競爭激烈，今次破天荒兩個品牌聯手合作將為行業帶來重大變革。我們深信合作能於市場帶來起頭作用，期望同業間能有更緊密合作，強強聯手為廣大市民帶來更優質更多元化的購物及服務體驗。

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建華集團主席凌偉業指，百佳是全港最具規模的超市連鎖集團，TASTE為集團旗下其中一個最具標誌性的品牌，而建華一直專注經營新鮮食品業務及街市管理，並善於透過活化項目為品牌自身及社區創造更大的價值。是次『TASTE』夥拍『FRESH新鮮生活』合作，為傳統超市行業帶來大革新，兩個品牌都致力為顧客提供新鮮的購物體驗，今次合作絕對是一拍即合，而全新的零售模式相信定必成為市場上的大趨勢，帶領傳統超市行業創新求變。



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記者：陳詠妍