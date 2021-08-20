【騰訊控股】次季業績符預期監管憂慮難免 多間大行下調騰訊目標價

騰訊控股 （00700） 公布業績後，多間大行調整公司目標價，其中中金發表報告，指騰訊第二季業績符市場預期，其中海外遊戲表現亮麗，預計全年手遊業務增速將達到13%；廣告收入受教育政策及用戶私隱政策升級影響，全年廣告收入料增速放緩至19%；企業服務則預計將成為公司未來的增長引擎之一。不過，中金指騰訊仍面對監管壓力，但無須過度憂慮，而公司重點軟件企業證證並未受影響，該行更指公司是2018年率先經歷監管轉變的公司，同時投入「可持續社會價值事業部」及啟動「共同富裕專項計」的公司，預計長遠商業模式長遠受動搖的機會較低。該行指騰訊估值已在歷史中等偏低的水平，維持「中性」評級，目標價降至610元。

野村亦下調騰訊目標價，該行同樣指第二季業績符預期，另外，公司第二季開始進行業務投資，料影響下半年的盈利能力，因此預計公司第三季收入按年增長兩成，非美國會計準則營運盈利按年升9%，並把公司目標價由698元降至643元，維持「買入」評級。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機