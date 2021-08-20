  • 30°C
香港時間 : 2021820日 (五) 20:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊控股】次季業績符預期監管憂慮難免 多間大行下調騰訊目標價

股樓投資 19:33 2021/08/20

分享：

騰訊控股 （00700） 公布業績後，多間大行調整公司目標價，其中中金發表報告，指騰訊第二季業績符市場預期，其中海外遊戲表現亮麗，預計全年手遊業務增速將達到13%；廣告收入受教育政策及用戶私隱政策升級影響，全年廣告收入料增速放緩至19%；企業服務則預計將成為公司未來的增長引擎之一。不過，中金指騰訊仍面對監管壓力，但無須過度憂慮，而公司重點軟件企業證證並未受影響，該行更指公司是2018年率先經歷監管轉變的公司，同時投入「可持續社會價值事業部」及啟動「共同富裕專項計」的公司，預計長遠商業模式長遠受動搖的機會較低。該行指騰訊估值已在歷史中等偏低的水平，維持「中性」評級，目標價降至610元。

野村亦下調騰訊目標價，該行同樣指第二季業績符預期，另外，公司第二季開始進行業務投資，料影響下半年的盈利能力，因此預計公司第三季收入按年增長兩成，非美國會計準則營運盈利按年升9%，並把公司目標價由698元降至643元，維持「買入」評級。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

港股 買入 目標價 騰訊 騰訊控股（00700）

上一篇文章

【電腦節優惠】Nexstg推出多項電腦優惠折扣 更推限量1元電腦配件 支援 Alipay HK、WeChat Pay 及八達通

下一篇文章

【煤氣 3】煤氣上半年多賺58% 中期息維持12仙

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
【電腦節2021】電腦節本月20日一連4日舉行　貨品低至一折 「激安大購賞」改網上登記
【電腦節2021】電腦節本月20日一連4日舉行　貨品低至一折 「激安大購賞」改網上登記
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【樓市熱話】母親重男輕女 逼女兒搬走給弟弟結婚用 網民:寧願斷絕來往
【樓市熱話】母親重男輕女 逼女兒搬走給弟弟結婚用 網民:寧願斷絕來往
【PayMeow x 姜濤出沒注意】匯豐總行大螢幕播香港運動員短片 下周姜濤加入
【PayMeow x 姜濤出沒注意】匯豐總行大螢幕播香港運動員短片 下周姜濤加入