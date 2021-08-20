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【電腦節優惠】Nexstg推出多項電腦優惠折扣 更推限量1元電腦配件 支援 Alipay HK、WeChat Pay 及八達通

理財智慧 19:41 2021/08/20

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力高創科有限公司 Nexstgo 將在香港電腦通訊節 2021推出多項優惠折扣。除了多項精選電腦優惠折扣，並推出限量1元電腦配件。入場人士更有機會以超抵價購買多項 AVITA、VAIO 及 Nexstgo 精選產品，亦全面支援 Alipay HK、WeChat Pay 及八達通等支付工具， 方便顧客使用電子消費券優惠。

【電腦節優惠情報】於WD_BLACK 的攤位掃QR Code　有機會獲達100元折扣優惠 【下一頁

【電腦節】電腦節今日開幕 薛永恒：電子支付將加快本港數碼經濟轉型及發展 【下一頁

AVITA 於電腦節為入場人士帶來超值驚喜，輕巧纖薄的 AVITA PURA 14吋 Intel® Core™ i5 手提電腦將會由原價$5,490以優惠價1,999元每日限量發售。與此同時，Nexstgo 將於電腦節誠意精選多款人氣熱賣產品以心動價格限時發售，當中包括1元入手 AVITA KMA-200 進階版2.4GHZ無線鍵盤滑鼠組合 (原價為349元) 及 AVITA CCA-250 USB-C 連接線(原價199元) 。 另外，顧客也可以超筍19折199元購買AVITA BEA-200 高性能真無線耳機(原價999元)並能以22折元199 購買 AVITA PBA-200 19500MAH 手提電腦外置充電器(原價899元)。

每日限量優惠一覽

優惠產品 (每日限量發售) 優惠價
AVITA CCA-250 USB-C 連接線 1元 (原價199元)
AVITA KMA-200 進階版 2.4GHZ 無線鍵盤滑鼠組合 1元 (原價349元)
AVITA BEA-200 高性能真無線耳機 199元 (原價999元)
AVITA PBA-200 19500MAH 手提電腦外置充電器 199元 (原價899元)
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同場加映: 【孫子市法】中外噩耗浪接浪 港股恐爆大跌浪?

 

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責任編輯：羅浩濂

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