【Youtube】Youtube新影片內容搜尋功能　推薦用戶點播附當地語言字幕影片

▲ YouTube推出3大新功能，除了有推薦附有當地語言字幕的外語影片外，還包括快速瀏覽影片章節，以及將滑鼠停留在影片縮圖，即可觀看簡短片段。

YouTube日前宣布更新一系列影片內容搜尋功能，目的是讓用戶更容易發現附有當地語言字幕的外語影片，方便用戶快速尋找並觀看有興趣的內容。是次YouTube推出3大新功能，除了有推薦附有當地語言字幕的外語影片外，還包括快速瀏覽影片章節，以及將滑鼠停留在影片縮圖，即可觀看簡短片段。

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在該YouTube新增的功能下，假設用戶會說冰島語，但卻找不到使用冰島語教授麵包製作的影片，新功能可隨即為其推薦附有冰島語字幕的英語教學影片。

但YouTube亦會於搜尋結果中提供非當地語言的影片。據Google稱，此功能只會出現在當用戶以當地語言搜尋卻沒有發現相關結果時，系統便會搜尋基於其他語言的影片內容，自動翻譯該影片的名稱與字幕。惟目前YouTube只會主動補充英文的搜尋結果，但正 計畫擴張至其它語言。它的目標為讓全球的用戶可藉由翻譯的字幕讀所有內容非當地語言的影片，成功打破語言隔閡。

此功能正於印度及印尼的版YouTube上進行測試。當用戶無法於YouTube上成功搜尋相關影片時，YouTube的搜尋結果中將有機會提供來自Google Search的網站連結或其它形式的內容。

YouTube亦新增了另一功能，使用戶可更快速及方便地瀏覽感興趣的內容。現時使用網頁版YouTube的用戶可將滑鼠停留在影片縮圖，即可觀看簡短片段。這功能將會於稍後擴展至App版YouTube。

該平台更新增了瀏覽影片章節的新功能，用戶可從搜尋頁面直接跳到他們最感興趣的部份。

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責任編輯：陳泳如