【煤氣 3】煤氣上半年多賺58% 中期息維持12仙

中華煤氣（00003）今日（20日）收市後公布截至今年6月底止中期業績，已計燃料調整費之營業額為247.3億元，按年升35.6%；純利42億元，按年升57.5%，撇除投資物業重估的稅後盈利則升41.4%。每股盈利22.5仙，派中期息每股0.12元，與去年持平。恒指本周大跌逾1,500點，作為公用股之一的煤氣明顯具抗跌力，本周埋單更錄得1.1%升幅，表現相當硬淨。

【大行點睇】 大和憂監管及疫情風險 百度股價創新低【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

上半年，本港煤氣銷售量為147.4億兆焦耳，較去年同期下降2.8%；而本港爐具銷售量則受惠於疫情放緩帶動新居入伙量增加，較去年同期上升12.8%。內地城市燃氣銷售量159億立方米，較去年同期增長27.7%。截至6月底止，本港客戶數目為195.3萬戶，按年增0.9%；內地城市燃氣客戶增加至3,301.6萬戶，按年增8%。

集團指，隨著本地疫情逐步回穩，營商環境略見改善，但公司關注外地病例對經濟全面復甦的負面影響，預計今年本港煤氣客戶數目平穩增長。

同場加映﹕【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧