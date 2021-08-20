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【煤氣 3】煤氣上半年多賺58% 中期息維持12仙

股樓投資 19:26 2021/08/20

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中華煤氣（00003）今日（20日）收市後公布截至今年6月底止中期業績，已計燃料調整費之營業額為247.3億元，按年升35.6%；純利42億元，按年升57.5%，撇除投資物業重估的稅後盈利則升41.4%。每股盈利22.5仙，派中期息每股0.12元，與去年持平。恒指本周大跌逾1,500點，作為公用股之一的煤氣明顯具抗跌力，本周埋單更錄得1.1%升幅，表現相當硬淨。

【大行點睇】 大和憂監管及疫情風險 百度股價創新低【見下頁

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上半年，本港煤氣銷售量為147.4億兆焦耳，較去年同期下降2.8%；而本港爐具銷售量則受惠於疫情放緩帶動新居入伙量增加，較去年同期上升12.8%。內地城市燃氣銷售量159億立方米，較去年同期增長27.7%。截至6月底止，本港客戶數目為195.3萬戶，按年增0.9%；內地城市燃氣客戶增加至3,301.6萬戶，按年增8%。

集團指，隨著本地疫情逐步回穩，營商環境略見改善，但公司關注外地病例對經濟全面復甦的負面影響，預計今年本港煤氣客戶數目平穩增長。

同場加映﹕【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

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記者：郭秀慧

經濟 營業額 純利 每股盈利 煤氣 銷售 公用股 中華煤氣

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