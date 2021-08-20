二手樓價破頂加大型新盤開售　中原十大屋苑周末睇樓量按周跌逾一成

中原地產十大屋苑本周末預約睇樓量約520宗組，較上周末596組回落12.8%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月發展商加快推盤步伐，新盤相繼推售，一手市場再度升溫，當中天水圍大型新盤本周六將作首輪發售，認購反應熱烈，吸納港、九、新界大批購買力，令部份屋苑睇樓活動暫時被凍結。事實上，二手市場入市氣氛仍然活躍，睇樓活動持續，不過因一線屋苑盤缺價高，購買力轉向低水屋苑，二三線上車屋苑承接力仍然強勁。

港島區方面，代理指，市場成交放緩，二手盤源減少，買家怕遲買會更貴，部份優質單位成交價被搶高，創今年成交價新高。太古城本周預約睇樓量錄得30組，每呎實用叫價21800元，與上周相若。而康怡花園8月錄得7宗成交，平均實用呎價17,680元，屋苑睇樓量則未有減退，本周預約睇樓量錄得70組，與上周相若。

九龍區方面，美孚新邨本周睇樓量錄約50組，按周回升8.7%，每呎實用叫價則維持14,800元，料交投平穩。有代理表示，天水圍新盤本周末首輪推售，市場反應熱烈，相信會掀起搶購潮，令二手細價屋苑交投受壓。將軍澳新都城本周末睇樓量約55組預約，與上周一樣，業主叫價未有進一步提升，每呎實用叫價維持18,153元。

新界區方面，由於近期市場焦點落於新盤，分散部份二手注意力，沙田第一城周末錄約50組睇樓量，較上星期跌5組或9%，實用平均叫價徘徊約18,700元水平。至於天水圍指標屋苑嘉湖山莊本周預約睇樓量明顯減少，按周跌幅超過40%，皆因市場焦點匯聚於區內新盤，嘉湖山莊成交顯著放緩，本月至今僅錄得15宗成交，較上月47宗驟減。不過業主繼續看好後市，叫價態度依然強硬，嘉湖山莊本周末睇樓預約量錄約100組，每呎實用叫價約13,000元。

延伸閱讀︰【有相睇】鍾情海景 兩內地生合租啟德樓 每月平均月租1.02萬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映︰【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機