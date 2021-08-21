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防ISIS東山再起 前MI5處長促英國留一手

環球社會熱點 09:05 2021/08/21

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西方國家在塔利班重奪阿富汗政權後，憂慮其他恐怖組織會乘機崛起。英國軍情五處（MI5）一名前處長警告，塔利班成功佔領阿富汗大部分地區後，可能會為伊斯蘭國（ISIS）等恐怖組織提供行動空間，建議英國需在當地保留軍事干預能力，並適時與塔利班尋求對話。

喀布爾首現反塔利班示威 現場曾傳出槍聲 【下一頁】

MI5前處長埃文斯（Jonathan Evans）表示，英國必須再次保留對阿富汗的軍事干預手段，如派出特種部隊等在必要時採取行動，同時亦要把握機會尋求與塔利班對話。雖然塔利班多次表明會尊重女性權利、建立包容政府，但埃文斯認為，現階段未有證據反映塔利班出現明顯改變，並呼籲英國當局留意其他恐怖組織威脅。

埃文斯指，有報告指伊斯蘭國分子在阿富汗出現，一旦他們有機會建立基地及訓練，將會對西方世界構成更大威脅。同時，埃文斯預料部分人受西方國家在阿富汗的失敗啟發並加以利用，在西方國家擴充恐怖主義勢力及網絡，在未來將形成更大威脅。

拒認錯估阿富汗局勢 美媒打臉拜登 【下一頁】

埃文斯亦稱，回想2001年塔利班的倒台時，國際對成功重塑地區的政治局勢過分有信心，但如今卻帶來重大失敗及挫折，認為當局盡力挽救事件對英國國家安全的影響。

美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）指出，西方國家需要提防阿富汗潛在的恐怖襲擊風險，特別點名塔利班死敵的霍拉桑伊斯蘭國（ISIS-K），強調美國在最近的撤離行動中需盡可能減低風險及增加登機人數。

責任編輯：郭麗明

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