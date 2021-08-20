  • 30°C
香港時間 : 2021820日 (五) 20:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【反外國制裁法】人大暫不表決納入基本法　銀行公會：望今後進一步了解詳情

宏觀解讀 19:08 2021/08/20

分享：

銀行公會主席施穎茵。（程志遠攝）

全國人大常委會決定暫時不表決《反外國制裁法》納入《基本法》附件三。銀行公會主席施穎茵表示，對消息表示歡迎，會繼續與監管機構保持溝通，期望在今後的時間清楚了解相關法律的詳情。

人大推遲表決基本法加入反外國制裁法　港府：中央下周來港宣講十四五規劃｜詳見【下一頁】

施穎茵會後出席記者會時表示，業界一向有就不同議題與監管機構溝通，包括所提及的《反外國制裁法》，而公會亦有代表業界反映有關意見及考慮。

被問到法例一但通過並在港實施，會否恢復與被制裁官員的業務往來，以及會否關乎到聯繫匯率。施穎茵回應時指，目前有關立法仍處初步階段，在未有詳情下屬言之過早。

銀行如何自保？　陳振英：減少與政治敏感人士業務往來｜詳見【下一頁】

港股近日大跌且港滙偏弱，施穎茵指資金流與市場活動有關，而宏觀經濟的不確定性仍存，香港自由市場下有資金進出非常正常，但整體而言相信香港仍有充足儲備應付任何情況。

有關銀行公會工作重點之一推動銀行業數碼發展，她表示目前已展開修訂營運守則，正探討業界使用大數據及人工智能，期望今年底可以為業界提供實際案例。

相關文章：

【反外國制裁法】標普：相信中港會以可行方式執行《反外國制裁法》　地緣政治影響仍可控

【反外國制裁法】林鄭：反外國制裁法未有本地立法時間表　港人移民因想子女接受不同形式的教育

制裁 港股 經濟 港滙 人工智能 大數據 人大常委 香港 銀行 基本法

上一篇文章

【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎82萬人登記　送65份10萬元簽賬額及禮券（附網址連結）

下一篇文章

【恒指季檢】恒指季檢揭盅　信義玻璃、李寧、招行染藍　剔出交行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴新低】阿里巴巴165元撈底盤失守、160元現逾千買單　收市創回流後新低
【阿里巴巴新低】阿里巴巴165元撈底盤失守、160元現逾千買單　收市創回流後新低
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股大跌7%　中概股再遭拋售　夜期照升95點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股大跌7%　中概股再遭拋售　夜期照升95點（不斷更新）
【保誠裁員】保誠香港傳裁近200人　保誠確認「部分員工需離職」
【保誠裁員】保誠香港傳裁近200人　保誠確認「部分員工需離職」
【滙豐PayMe】滙豐總行大廈屏幕「姜糖」成打卡點？　下周播放姜濤、香港運動員宣傳短片
【滙豐PayMe】滙豐總行大廈屏幕「姜糖」成打卡點？　下周播放姜濤、香港運動員宣傳短片
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水走資42億沽藥明生物　恒指夜期升69點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水走資42億沽藥明生物　恒指夜期升69點（不斷更新）