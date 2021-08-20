【反外國制裁法】人大暫不表決納入基本法　銀行公會：望今後進一步了解詳情

▲ 銀行公會主席施穎茵。（程志遠攝）

全國人大常委會決定暫時不表決《反外國制裁法》納入《基本法》附件三。銀行公會主席施穎茵表示，對消息表示歡迎，會繼續與監管機構保持溝通，期望在今後的時間清楚了解相關法律的詳情。

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施穎茵會後出席記者會時表示，業界一向有就不同議題與監管機構溝通，包括所提及的《反外國制裁法》，而公會亦有代表業界反映有關意見及考慮。

被問到法例一但通過並在港實施，會否恢復與被制裁官員的業務往來，以及會否關乎到聯繫匯率。施穎茵回應時指，目前有關立法仍處初步階段，在未有詳情下屬言之過早。

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港股近日大跌且港滙偏弱，施穎茵指資金流與市場活動有關，而宏觀經濟的不確定性仍存，香港自由市場下有資金進出非常正常，但整體而言相信香港仍有充足儲備應付任何情況。

有關銀行公會工作重點之一推動銀行業數碼發展，她表示目前已展開修訂營運守則，正探討業界使用大數據及人工智能，期望今年底可以為業界提供實際案例。

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