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【MPF】13隻追蹤恒指MPF基金 涉資逾600億

Hot Talk 19:02 2021/08/20

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市面上共有15隻被動型港股MPF基金，當中13隻與恒指掛鈎須換馬。

恒指公司剛公布季檢結果，李寧 （02331） 以大熱染藍，但卻爆冷加入信義玻璃 （00868） 及招行 （03968） ，剔出交行 （03328） ，9月6日生效。

強積金（MPF）專家指，市面上有13隻追蹤恒指的MPF須換馬。駿隆集團常務董事陳銳隆回應本報查詢指，市場現有15隻MPF被動型港股MPF基金，當中有13隻與恒指掛鈎，涉及資產值約602.7億元，佔MPF總額1.186萬億元約5%。

截至7月底，今年以來恒指MPF平均負回報3.5%，但已跑贏同期主動式管理的港股MPF，後者下跌5.2%，惟兩者皆跑輸整體回報升1.8%。年初至今首7個月，MPF回報仍錄正數，主要是受惠歐美股票市場勁升的貢獻。

對於現市況，宜揀恒指MPF抑或港股MPF？陳銳隆認為，主動式管理的港股基金較適合，皆因基金經理可因應市况及投資分析而嚴選績優股。舉永明港股基金為例，今年只跌1.4%，較恒指MPF平均跌3.5%為好，具抗跌力的主因是基金在科網股的佔比不多，而這類股份是近期監管風暴的重災區。

相關新聞：【MPF】中港MPF股票今年慘跌7% 人均蝕逾萬

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源

退休組合 強積金 恒指換馬

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