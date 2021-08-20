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【新冠疫苗】以色列批准40歲或以上接種加強劑

環球社會熱點 19:02 2021/08/20

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以色列政府宣布放寬接種年齡，所有40歲或以上民眾都可接種加強劑。

以色列早前批准60歲或以上民眾接種新冠疫苗加強劑，研究顯示上述年齡群體以色列民眾接種加強劑，有效率達86%。以色列政府周五宣布放寬接種年齡，所有40歲或以上民眾都可接種新冠疫苗加強劑。

【新冠疫苗】英研究：抗Delta效力減 或難達成群體免疫 【下一頁】

以色列疫苗諮詢委員會周四（19日）建議，為40歲或以上民眾接種第三劑輝瑞（Pfizer）疫苗作加強劑。據悉，委員會專家小組曾考慮將加強劑接種範圍，擴大至所有完成接種兩劑疫苗的民眾，但最終未獲通過。

以色列衛生部周五（20日）宣布批准40歲或以上人士接種加強劑，但他們接種加強劑的時間，需與接種次劑最少相隔5個月。

衛生部批准前，以色列診所已邀請相關年齡組別的民眾預約接種加強劑。而所有年滿18歲的高危群體也可接種加強劑，包括孕婦、老師、醫護人員、療養院及社福機構職員、懲教人員、囚犯、肥胖或糖尿患者。

【新冠疫苗】世衛譴責富國打第三劑 籲先讓更多人接種 【下一頁】

49歲的以色列總理貝内特（Naftali Bennett），周五已率先接種加強劑。貝内特發表聲明，呼籲所有合資格民眾接種加強劑。貝內特強調現時不應該賭命（gamble with life），打針是對所有人的健康和生計負責任的行為。

以色列已有超過126萬合資格民眾接種疫苗加強劑。根據Our World in Data截至周四（19日）的數據，以色列全國有65%人口已最少接種一劑疫苗，有60%人口已完成接種兩劑疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

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