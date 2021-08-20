【大行點睇】醫渡科技逆市升逾5%　獲3間大行睇好股價可升一倍

醫渡科技（02158）今日逆市升逾5%。早前高盛發表報告，料公司2021至2026財年收入年均複合增長可維持於51%，毛利年均複合增長可達48%，目標價59元，較現價近乎一倍升幅。

另外，國泰君安和大和也在近期予醫渡科技「買入」評級，目標價分別為61.7元和60元，較高盛目標價更高。花旗早前亦首予醫渡科技「買入」評級，目標價則為50元，較現價亦有六成升幅。

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