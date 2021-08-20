【的士App】一文看清　5款熱門本地的士App　HK Taxi 下載量最多　飛的時有優惠

▲ 香港近年冒起了不少本地的士應用程式，讓市民「call的士」更方便。（資料圖片）

香港近年冒起了不少本地的士應用程式，讓市民「call的士」更方便。消費者委員會曾在2018年曾發表有關的士App的報告，當年發現質素參差，成功約車比率最多可相差5成。究竟，幾年下來，本地5間的士App又有何轉變，哪個更乎合市民的需求。

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HKTaxi：Google Play Store下載量稱冠

目前HKTaxi在Google Play Store上的下載量最多，超過了100萬人次，得分為4.3；飛的亦超過50萬人下載，得分為4.7；的神Taxi 85下載量逾10萬，得分為3.4；e的士及星群的士下載量均超過1萬，得分分別為3.8和 3.6。

飛的、HKTaxi、e的士講求實用

在5間的士App中，飛的和HKTaxi皆有提供實時地圖及行車路線，能明確地顯示訂單狀況並及時發送通知。其中「飛的」更提供預計車費及車程所需時間等功能。e的士則設有行程分享功能，乘客可讓家人知道的士目前位置，App內更設有有代尋失物功能。

飛的、的神Taxi 85不是有優惠

折扣方面，飛的、的神Taxi 85的折扣皆一早固定；HKTaxi也提供85折扣的士，但乘客需事先在最後一欄「其他要求」自行輸入「85」。

不過市民需留意的是，就算的士App標榜有折扣，有不少乘客曾反映司機未必給足優惠，市民上車前還是確認折扣幅度為佳。

電子付款：HKTaxi推全港首個「街車付款」

以上5間的士App皆接受不同的電子支付方式，不過今年年初，Mastercard宣布於HKTaxi的應用程式內推出「街車付款」功能，成為全港首個為街頭截車提供in-app電子付款功能的的士App。

飛的、星群的士有車型選擇

Uber有車型可選就聽得多，但原來的士App也有這個選項。飛的和星群的士皆提供有輪椅的士予大眾選擇；星群的士的兩種車型分別是「星群多用途的士MPT （Multi-Purpose Taxi）」及「星群特選的士SPT （Selected Personal Taxi）」，乘客可按照需要選擇合適大小的車型。

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責任編輯：李智美