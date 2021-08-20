【樓市趣聞】業主拒租屋予學生　寧低市價近兩成租益好租客

踏入暑期租賃旺季，內地學生四出搵盤租樓，由於他們出手較高，而且肯一次過預繳一年租金，故很受業主歡迎。不過，有沙田第一城的業主竟不願租樓予學生，最後更以低市價出租單位。

市場消息指，沙田第一城城46座中層C室，實用面積304平方呎，月租原叫價11,000元，最近減價至9,800元租出，實用呎價約32.2元。區內代理指，同類單位月租約12,000元，即業主今次以低市價約18%出租物業。據悉，業主不想學生承租單位，最終租予職業背景不俗的家庭客，加上可以快「起租」，促使業主調低租金叫價。

資料顯示，原業主於2002年以81.38萬元購入上述單位，以月租9,800元計，即使以低市價出租物業，租金回報率仍高達14.5%。

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