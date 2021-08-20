【鋼鐵人馬斯克】稱Tesla是全球最大機器人公司 馬斯克發布人形機器人計劃

原本預料Tesla將會在周四（19日）的AI日中公布更多自動駕駛的技術，豈料創辦人馬斯克（Elon Musk）卻首度公開Tesla機器人計劃（Tesla Bot），現時設計的機器人身高約173厘米，重約57公斤，能夠以每小時約8公里的速度行走，預計明年將推出原型機。

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一般人或許認為電動車與機器人完全不相干，但馬斯克卻指推出人形機器人是Tesla符合邏輯的選擇，因Tesla已是全球最大的機器人公司，其推出的機器人將會用上所有Tesla電動車的技術，包括傳感器、攝錄機、神經系統等，以自動感應外部環境。

此外，Tesla亦在AI日中發布全新超級運算晶片Dojo。該晶片具備高頻寬、低延遲等優勢，馬斯克指該晶片將會用於自動駕駛技術，並預計在明年投入使。據指Dojo晶片採用7納米製程，每秒運算次數高達362 teraflops。

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