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【電腦節優惠情報】於WD_BLACK 的攤位掃QR Code　有機會獲達100元折扣優惠

理財智慧 18:36 2021/08/20

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香港電腦節將於8月20日開鑼，由20日至23日一連4日於灣仔會展舉行。今屆展商數目約200間，期間將會透過手機程式送優惠券，而場內亦設有單車、高爾夫球等虛擬運動體驗區。各大展商紛紛推不同優惠吸客，有攤位每日限量一部賣出原價4,590現減至1,999的手提電腦，每日兩個199元的無線耳機，原價799元等。

【電腦節2021】電腦節本月20日一連4日舉行　貨品低至一折 「激安大購賞」改網上登記【下一頁

全球儲存技術和解決方案領導供應商Western Digital Corporation表示，於電腦節期間， 但凡到E-Sports Festival 的WD_BLACK 攤位，憑掃QR Code並領券，即可獲20元至100元的折扣優惠。 此外，其他SanDisk及WD 產品均提供會場限定優惠。

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責任編輯：黎淑雯
 

 

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