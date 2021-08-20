  • 30°C
香港時間 : 2021820日 (五) 20:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電腦節】電腦節今日開幕 薛永恒：電子支付將加快本港數碼經濟轉型及發展

理財智慧 19:15 2021/08/20

分享：

香港電腦通訊節2021今日(20日)於灣仔會議展覽中心開幕，創新及科技局局長薛永恒出席電腦通訊節開幕禮並致詞表示，電子支付能方便商戶收費，亦為消費者提供現金支付以外多一種付款方式選擇及體驗。

【電腦節優惠情報】於WD_BLACK 的攤位掃QR Code　有機會獲達100元折扣優惠 【下一頁

薛永恒指，去年受到新冠疫情的影響，活動一度延期及至最後因防疫的考慮而取消。今年本地疫情緩和的情況下，香港電腦通訊節2021終於可以順利在暑假復辦，是次電腦通訊節設有電競體驗區，及首屆健康與運動科技博覽，讓市民大眾可藉此機會了解更多有關健康、運動和科技的資訊。

【周末好去處】南豐舉辦「走進伊藤潤二的詭異世界」 模擬五個漫畫故事主題 體驗恐怖美學 【下一頁

他又表示，這一場世紀疫情除了改變了市民在學習、生活和運動等方面的日常生活習慣外，亦為推動數碼經濟提供了契機。在新常態下，基於防疫抗疫的考慮，很多市民接受並使用網上購物和電子支付，甚至已成為現時最常用的消費模式。有見及此，今年特別為參展商提供智能支付終端和手機收款方案，支援多種電子支付方式，讓各參展商和參觀市民感受嶄新和便利的支付體驗。電子支付既方便商戶收費，亦為消費者提供現金支付以外多一種付款方式選擇及體驗。電子支付的廣泛應用及發展，更勢將加快本港數碼經濟的轉型及發展。

    點擊圖片放大
    +20
    +19

 

同場加映: 【孫子市法】中外噩耗浪接浪 港股恐爆大跌浪?

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

創新及科技局 電競 薛永恒 展覽 灣仔 香港 電子支付 網上購物

上一篇文章

【大行點睇】萬洲反彈近5%　花旗認為市場對近期事件擔憂過度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
【電腦節2021】電腦節本月20日一連4日舉行　貨品低至一折 「激安大購賞」改網上登記
【電腦節2021】電腦節本月20日一連4日舉行　貨品低至一折 「激安大購賞」改網上登記
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【樓市熱話】母親重男輕女 逼女兒搬走給弟弟結婚用 網民:寧願斷絕來往
【樓市熱話】母親重男輕女 逼女兒搬走給弟弟結婚用 網民:寧願斷絕來往
【PayMeow x 姜濤出沒注意】匯豐總行大螢幕播香港運動員短片 下周姜濤加入
【PayMeow x 姜濤出沒注意】匯豐總行大螢幕播香港運動員短片 下周姜濤加入