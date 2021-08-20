【電腦節】電腦節今日開幕 薛永恒：電子支付將加快本港數碼經濟轉型及發展

香港電腦通訊節2021今日(20日)於灣仔會議展覽中心開幕，創新及科技局局長薛永恒出席電腦通訊節開幕禮並致詞表示，電子支付能方便商戶收費，亦為消費者提供現金支付以外多一種付款方式選擇及體驗。

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薛永恒指，去年受到新冠疫情的影響，活動一度延期及至最後因防疫的考慮而取消。今年本地疫情緩和的情況下，香港電腦通訊節2021終於可以順利在暑假復辦，是次電腦通訊節設有電競體驗區，及首屆健康與運動科技博覽，讓市民大眾可藉此機會了解更多有關健康、運動和科技的資訊。

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他又表示，這一場世紀疫情除了改變了市民在學習、生活和運動等方面的日常生活習慣外，亦為推動數碼經濟提供了契機。在新常態下，基於防疫抗疫的考慮，很多市民接受並使用網上購物和電子支付，甚至已成為現時最常用的消費模式。有見及此，今年特別為參展商提供智能支付終端和手機收款方案，支援多種電子支付方式，讓各參展商和參觀市民感受嶄新和便利的支付體驗。電子支付既方便商戶收費，亦為消費者提供現金支付以外多一種付款方式選擇及體驗。電子支付的廣泛應用及發展，更勢將加快本港數碼經濟的轉型及發展。

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責任編輯：羅浩濂