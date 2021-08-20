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【本港疫情】全港逾半市民已登記「醫健通」eHealth手機程式用戶則破120萬

環球政經 18:19 2021/08/20

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食物及衞生局今日（20日）公布，現時全港逾一半市民，約400萬用戶已登記至電子健康紀錄互通系統（醫健通），而eHealth手機程式登記用戶亦突破120萬。

食物及衞生局發言人說：「醫健通是一個由政府開發的電子平台，讓已登記的公私營醫護提供者在取得已登記的病人的知情同意和獲得適當授權後，取覽和互通病人的電子健康紀錄。醫健通旨在鼓勵公私營協作、利便病人獲得持續護理，以及提高醫護服務的效率和質素。」

【機場三跑】第三條跑道於2022年啟用 機場島北面填海拓地工程則2024完成：【下一頁

自6月底下旬，市民透過「智方便」一站式個人化數碼服務平台的身份認證功能，可於網上完成整個醫健通登記流程並核實身分，隨即可開通醫健通服務，包括登入eHealth手機程式查閱個人電子健康紀錄。同時，程式亦方便醫健通用戶取覽其部分主要的電子健康紀錄，包括2019冠狀病毒病疫苗接種紀錄、藥物、預約、敏感及藥物不良反應等，以及提供最新的公眾健康資訊及信息。

eHealth手機程式於7月底新增功能，讓用戶紀錄每天的血壓和血糖指數，既可方便監察身體狀況的變化，亦可於覆診時把數據展示給醫護專業人員參考以節省診症時間。

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責任編輯：潘曉豐

冠狀病毒 疫情 香港 食物及衞生局

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