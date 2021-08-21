【科技一周回顧】Uber再接再厲夥的士平台HKTaxi合作　AsiaPay報告揭1,200萬張信用卡資料或外洩

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【Uber收購】Uber再接再厲 宣布收購的士網約平台HKTaxi

網約車平台Uber攻港多年，惟業務屢屢碰壁，面對的士業不滿被搶生意，以及政府無意合法化，Uber仍積極尋求不同渠道在港生存。Uber最新更宣布收購香港的士網約平台HKTaxi，盼藉此打進的士業。

2/ 【信用卡資料外洩】1,200萬張信用卡可能中招！AsiaPay發布調查結果 4月發現可疑安全漏洞

電子支付服務商聯款通（AsiaPay）發布有關其支付網信用卡數據外洩事件的調查報告，發現由惡意軟件輸出檔案的信用卡數量為44,100張，被判別為外洩或有機會外洩的信用卡總數量為1,200萬張。

3/ 【超級電腦】超級電腦破世界紀錄！ 計算出圓周率小數點後62.8萬億位數

超級電腦有望刷新世界紀錄！瑞士格勞賓登應用科技大學（Graubuenden Universityof Applied Sciences）表示，研究人員使用超級電腦耗時超過 108 天，計算出圓周率（π）小數點後的第 62.8 萬億位數。

4/ 【華為風波】華為被控向美軟件服務商施壓 監控巴基斯坦

華為（Huawei）近日再惹上爭議，美國軟件服務商BES（Business Efficiency Solutions）對華為提出訴訟，指控華為盜取技術，並威脅該服務商在巴基斯坦拉合爾（Lahore）執法部門的城市安全計畫中安插「後門」，竊取巴基斯坦國安數據。

責任編輯：張寶燕