【平價耳機】微軟新Xbox立體聲耳機下月登場　售467元

▲ 微軟公布將推出一款有線立體聲耳機「Xbox Stereo Headset」，售價僅59.99美元（約467港元）。(微軟官方照片)

微軟（Microsoft）日前公布將推出一款有線立體聲耳機「Xbox Stereo Headset」，售價僅59.99美元（約467港元）。該有線Xbox耳機的機體設計，與年初無線款式相似，不過售價就便宜40美元（約311港元）。

【OPPO技術】OPPO公開新技術 聚焦五軸防震、連續光學變焦

用戶可透過轉動耳機右耳罩外側的撥盤以調節音量，而內置麥克風的背面更設有一個靜音按鈕 。也可透過Xbox Stereo Headset的綠色3.5mm耳機插孔連接到Xbox手掣及其他支援該插孔的設備裝置使用，或可使用轉接頭。

微軟稱，這款新立體聲耳機支援杜比全景聲 （Dolby Atmos）、Windows Sonic 和DTS Headphone:X 等空間聲音技術，具有去雜音的中高頻性能以及強勁的低音。惟該耳機並沒有配置聊天或遊戲音訊的混合撥盤，有別於其他價格較高的型號。

該新Xbox耳機將於下月21日正式上架，有興趣用戶可首先透過 Microsoft Store平台上預訂。

【Twitter】Twitter更新私訊功能 同步向多人分享同一帖文

【蘋果計畫】「蘋果教主」電郵揭 3款未發表iPhone計畫

責任編輯：陳泳如