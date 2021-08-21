【電動車】電動車行業具10年增長故事　專家：揀車股看三大因素

新能源汽車行情熾熱，嘉實國際資產管理預期，電動車行業為10年增長故事，預期到2030年，滲透率會由現時的16%增至30%，看好電動車產業鏈的投資前景。惟提醒車股短綫有見頂壓力，揀股要看3個因素。

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科技股受監管消息困擾之際，資金此前轉為炒作車股。嘉實國際消費及汽車行業分析師羅家亮表示，芯片問題已漸消退，雖對車企業績有信心，惟利好因素已大致消化，憂慮績後股價或有回調風險，第四季走勢或表現分化。

投資電動車企業主要看三個因素：（1）銷量、（2）新車推出計劃、（3）自主研發能力。羅家亮解釋，中國電動車行業的市場節奏較快，「新車上市節奏判斷銷量，銷量判斷（車企）銷售額」，最重要為擁有自主研發能力，可由自動駕駛技術、降低電池成本等方面體現，這有助加強車企的競爭優勢。

中綫而言，羅家亮指出，國際品牌相對不太積極推出新的電動車型號，該等公司原本已有一定規模，若作太大轉變，大規模生產新能源車會有難度，皆因新能源車未能盈利。相反，中資車企在生產上集中，專注推出新能源車，變相提供好的窗口予中資車企。

電池行業未來5年投資機會可期

電動車需求上升，利好電動電池產業，「電池」為電動車中最昂貴的零件之一。嘉實國際原材料、能源及交通行業投資分析師劉志剛指，電池行業走在高增長賽道，未來5年投資機會可期。可趁股價回調時吸納，「愈平愈買」，建議投資者宜吼生產多種類型電池的企業。現時他尤其看好鋰，因料未來5年供應仍短缺，鋰價短綫難以下降。

不過，劉志剛預期，未來電動電池成本有望持續下降，主因受惠於規模經濟效應以及技術進步，電動電池龍頭企業快速發展會帶動整個設備產業鏈的發展。

除了電動車行業，電池可用於光伏、風電等行業上，例如寧德時代推出的鈉電池。劉志剛稱，鈉電池比鋰電池便宜，儲能空間大，未來可以彌補與鋰電池方面的成本短板。

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編輯：袁諾曦