  • 32°C
香港時間 : 2021821日 (六) 13:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】電動車行業具10年增長故事　專家：揀車股看三大因素

股市 11:51 2021/08/21

分享：

新能源汽車行情熾熱，嘉實國際資產管理預期，電動車行業為10年增長故事，預期到2030年，滲透率會由現時的16%增至30%，看好電動車產業鏈的投資前景。惟提醒車股短綫有見頂壓力，揀股要看3個因素。

吉利訂2025年銷量增至365萬輛、極氪成高端電動車全球前三，看【下一頁】

科技股受監管消息困擾之際，資金此前轉為炒作車股。嘉實國際消費及汽車行業分析師羅家亮表示，芯片問題已漸消退，雖對車企業績有信心，惟利好因素已大致消化，憂慮績後股價或有回調風險，第四季走勢或表現分化。

投資電動車企業主要看三個因素：（1）銷量、（2）新車推出計劃、（3）自主研發能力。羅家亮解釋，中國電動車行業的市場節奏較快，「新車上市節奏判斷銷量，銷量判斷（車企）銷售額」，最重要為擁有自主研發能力，可由自動駕駛技術、降低電池成本等方面體現，這有助加強車企的競爭優勢。

中綫而言，羅家亮指出，國際品牌相對不太積極推出新的電動車型號，該等公司原本已有一定規模，若作太大轉變，大規模生產新能源車會有難度，皆因新能源車未能盈利。相反，中資車企在生產上集中，專注推出新能源車，變相提供好的窗口予中資車企。

電池行業未來5年投資機會可期

電動車需求上升，利好電動電池產業，「電池」為電動車中最昂貴的零件之一。嘉實國際原材料、能源及交通行業投資分析師劉志剛指，電池行業走在高增長賽道，未來5年投資機會可期。可趁股價回調時吸納，「愈平愈買」，建議投資者宜吼生產多種類型電池的企業。現時他尤其看好鋰，因料未來5年供應仍短缺，鋰價短綫難以下降。

不過，劉志剛預期，未來電動電池成本有望持續下降，主因受惠於規模經濟效應以及技術進步，電動電池龍頭企業快速發展會帶動整個設備產業鏈的發展。

除了電動車行業，電池可用於光伏、風電等行業上，例如寧德時代推出的鈉電池。劉志剛稱，鈉電池比鋰電池便宜，儲能空間大，未來可以彌補與鋰電池方面的成本短板。

相關文章：

【監管跌市】國信辦等五部門出台汽車數據安全管理規定　汽車股挫、比亞迪跌4%

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦

港股 電動車 自動駕駛 新能源

上一篇文章

【iPhone 13】蘋果傳9月秋季發布會推多款新品 鴻海鄭州廠招工賞金翻倍

下一篇文章

【阿里巴巴9988】貝萊德大手「減持」阿里巴巴？ 上季港股持倉大增、或因MSCI指數調整
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股再高位急插　收市倒跌2%　夜期升206點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股再高位急插　收市倒跌2%　夜期升206點（不斷更新）
【反制裁法】人大推遲表決基本法加入反外國制裁法　港府：中央下周來港宣講十四五規劃
【反制裁法】人大推遲表決基本法加入反外國制裁法　港府：中央下周來港宣講十四五規劃
【業績│航運】東方海外半年多賺26.5倍　豪派中期連特別股息34.4元、長和收息多少？
【業績│航運】東方海外半年多賺26.5倍　豪派中期連特別股息34.4元、長和收息多少？
【恒指季檢】恒指季檢揭盅　信義玻璃、李寧、招行染藍　剔出交行
【恒指季檢】恒指季檢揭盅　信義玻璃、李寧、招行染藍　剔出交行
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
「中國巴菲特」段永平續買騰訊　對騰訊股價有何啟示？
「中國巴菲特」段永平續買騰訊　對騰訊股價有何啟示？