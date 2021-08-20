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喀布爾首現反塔利班示威 現場曾傳出槍聲

環球社會熱點 17:55 2021/08/20

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塔利班宣布立國，阿富汗同日最少兩地隨即出現示威，據傳塔利班向示威民眾開槍，造成數人死亡。首都喀布爾周四亦有示威發生，有指現場亦有槍聲傳出，暫未有傷亡報告，有人稱是塔利班向天鳴槍。

塔利班版伊斯蘭教法有幾嚴？ 嚇怕逃難阿富汗人 【下一頁】

周四（19日）為阿富汗脫離英國統治的獨立日，首都喀布爾（Kabul）不少民眾乘機上街示威，高舉阿富汗政府的國旗，加入反塔利班行列，示威隊伍曾遊行至總統府附近。據悉城內其中一處示威地點多達200人參與，及後現場傳出槍聲，疑似是塔利班分子向天嗚槍驅散群眾。

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東南部城市霍斯特（Khost）爆發反塔利班示威，塔利班其後宣布當地實施宵禁，未有提及維持生效的時間。東部城市阿薩達巴德（Asadabad）同樣有示威，當時有人嘗試以阿富汗政府國旗替換塔利班旗幟，有疑似塔利班武裝分子向人群開槍，造成數人死亡。

英大使館棄過百名阿富汗警衛 稱不符合保護資格 【下一頁】

塔利班組織奪回阿富汗首都喀布爾後僅4日，於周四即宣布建立阿富汗伊斯蘭酋長國（Islamic Emirate of Afghanistan）。據悉，塔利班表明不會實行民主體制治國，因為阿富汗欠缺民主基礎。

責任編輯：吳漢培

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