【潛力股精選】本周升幅最多潛力股　煤氣（00003）（點擊重溫推介原因）

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【恒指季檢】恒指季檢揭盅 信義玻璃、李寧、招行染藍 剔出交行
潛力股精選，本周股票推介表現如何？以推介日收市價與今日收市價的變幅作比較，《ET午市精點》嘉賓信誠證券聯席董事張智威於周二（8月17日）建議投資者可留意的中華煤氣 （00003） 表現最佳，跑贏大市並升近1%，同期恒生指數跌896點或逾3%。
股票：煤氣 （00003）
推介日收市價：12.8元（8月17日）
今日收市價 ：12.9元（8月20日）
期間變幅（%）：0.8%
推介者：張智威－信誠證券聯席董事
重溫推介原因及買賣策略（開聲聽↓）
重溫其他潛力股（開聲聽↓）
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梁耀康：中國建築國際 （03311） -2021年8月19日
股領袖：太平洋航運 （02343） -2021年8月19日
沈慶洪：招商銀行 （03968） -2021年8月19日
孫運喜：建設銀行 （00939） -2021年8月18日
伍禮賢：中聯重科 （01157） -2021年8月18日
孫運喜：聯想控股 （03396） -2021年8月17日
李澤銘：復星醫藥 （02196） -2021年8月16日
欄名 : 潛力股精選