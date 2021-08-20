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拒認錯估阿富汗局勢 美媒打臉拜登

環球社會熱點 18:54 2021/08/20

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美國完全撤軍阿富汗前，塔利班已再次奪回當地控制。美國總統拜登早前受訪，為撤軍行動辯護，拜登在訪問內多次聲稱沒有接獲準確情報，錯估阿富汗局勢。但有美媒就拜登的說法提出質疑，並提出證據作反駁。

美國被指揀錯時間宣布撤兵 累阿富汗失和平？ 【下一頁】

美國廣播公司（ABC）主持斯蒂芬諾伯羅斯 （George Stephanopoulos） 質問拜登（Joe Biden），指有高級軍事顧問警告撤軍，並建議保留約2,500名士兵在當地駐守。

拜登斷言否認，三番四次表示這不是事實。斯蒂芬諾伯羅斯繼續追問，表示「你的軍事顧問沒有告訴你，應該保留2,500名士兵，就像過去數年維持穩定局勢一樣嗎？」但拜登繼續否認，強調如果有人說過，自己肯定會記得。

政府高層曾提議部分美軍留守?

事實上，《華盛頓郵報》及《華爾街日報》均曾報道，軍方領導人曾建議拜登留下部分美軍在當地駐守。《華盛頓郵報》稱，在拜登公布撤軍決定前數個月，時任美國及北約駐阿富汗部隊最高指揮官米勒（Austin Scott Miller）將軍警告，若美軍短期時間內撤軍阿富汗，當地政府很有可能會迅速倒台。

《華爾街日報》亦指，拜登政府高層包括參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）曾敦促拜登留下2,500名士兵，同時協助雙方達成和平協議，保護當地局勢穩定。

忍痛抛愛兒過鐵絲網 阿富汗父母向外國兵託孤 【下一頁】

情報未提阿富汗政府會迅速淪陷

此外，拜登在訪問強調在6至7月所接獲的情報中，沒有提到阿富汗政府會迅速淪陷，相信塔利班難以短時間內重奪政權。但《紐約時報》報道指，不少情報報告在7月開始對當地情況覺得悲觀，有情報機構預測，當美軍撤離，塔利班會迅速佔當地城市，阿富汗可能會產生骨牌效應般淪陷。

30萬阿富汗政府軍？

拜登認為，若由美軍訓練及裝備的30萬阿富汗政府軍部隊分崩離析，塔利班才會可能重奪政權。拜登一直強調當地有逾30萬安全部隊，但有證據表明部隊人數被誇大。

國際戰略研究所（IISS）今年發表的報告指， 阿富汗現役軍人約17.88萬人，另外有約9.9萬名為準軍事部隊或國家警察，但當地部隊成員流失率持續增加，其中於2019年年中，人手短缺率達22%。另有報告指，所謂的30萬安全部隊中，有約4成屬阿富汗國家警察，部隊質素參差不齊，無法發揮有效軍事作用。

敘利亞無美軍？

拜登在訪問中以敘利亞作例子，指美國沒有派軍在當地駐守，強調同樣無需在阿富汗維持軍事力量，來鎮壓恐怖主義威脅。其實，敘利亞有約900名美軍，包括陸軍特種部隊在敘利亞駐守，支持敘利亞民主軍對抗伊斯蘭國（ISIS）。

責任編輯：郭麗明

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